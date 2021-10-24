الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نشاط بركان إيطاليا ينشر الفوضى فى أوروبا ويربك رحلات الطيران

بركان ايتا في ايطاليا
بركان ايتا في ايطاليا

تسبب النشاط البركاني الجديد في جبل إتنا الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية في حدوث فوضى لقضاء العطلات، حيث اضطرت شركات الطيران إلى إلغاء الرحلات نصف المدة وتأخير العديد من الرحلات الأخرى.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا أطلق سحبًا عنيفة من الرماد والدخان عاليًا في السماء وغطت السيارات والشوارع في القرى التي تبعد أكثر من 20 ميلًا.

بركان ايتا في ايطاليا

وتابعت أن هذا كان أعنف نشاط للبركان هذا العام بعد سلسلة من الانفجارات التي بدأت في شهر فبراير الماضي.

وأشارت إلى أن الرماد تسبب في إلغاء لعدد من الرحلات الجوية من مطارات بريطانية وأوروبية أخرى.

وأوضحت أن هذه الفوضى أثارت غضب بعض ركاب الخطوط الجوية البريطانية بعد إلغاء رحلتهم من مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن هيثرو إلى العاصمة اليونانية أثينا قبل أقل من ساعة من موعد انطلاق الطائرة.

وقال أحد الركاب: "تم تأجيل رحلة أثينا بسبب الرماد البركاني (عادل بما فيه الكفاية) لكن استجابة موظفي مطار هيثرو غير كافية تمامًا هناك عدم التنظيم".

بركان ايتا في ايطاليا

وتابعت الصحيفة أنه بسبب موقع إتنا على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية الجنوبية، واجهت معظم الرحلات الجوية عبر إيطاليا اضطرابًا طفيفًا فقط.

تُظهر الرسوم البيانية من خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية أن سحابة الرماد من المتوقع أن تنتقل مباشرة فوق اليونان، حيث ستسبب أكبر قدر من الاضطراب.

وأوضحت الصحيفة أن أحدث نشاط من إتنا يأتي في الوقت الذي يستمر فيه البركان الموجود في لا بالما في جزر الكناري في إحداث دمار للسكان المحليين.

بركان ايتا في ايطاليا

وتابعت أن تدفقات الحمم البركانية لا تزال قوية بعد أكثر من شهر من بدء الانفجارات، حيث تلتهم المزيد من المباني وتشكل أرضًا صلبة جديدة بعد وصولها البحر.

 

 

بركان إيطاليا جزيرة صقلية نشاط فوضى اوروبا

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