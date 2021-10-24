مصرع 10 وإصابة 4 فى تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاصمة الإدارية الجديدة

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 4 آخرون، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة ميكروباص، وأخرى نقل ثقيل، على أحد الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسارعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى هناك، ودفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع آثار الحادث، وحررت محضرا بالواقعة.

وتم إخطار جهات التحقيق التي انتقلت إلى مكان الحادث، وأمرت بنقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.

- نتائج التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية التي جرت حول الحادث، عن أنّ تصادما وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى تتبع إحدى شركات المقاولات وتجر مقطورة، ما أسفر عن مصرع 10 وإصابة 4 آخرين، وجرى فرض كردون أمني حول مكان الحادث، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الحادث.