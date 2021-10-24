بدء تنفيذ مشروع الحفاظ على التراث في مدينة دمياط للأثاث

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم البدء في تنفيذ مشروع "الحفاظ على التراث التاريخى والثقافى لصناعة الأثاث فى مدينة دمياط"، وذلك بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، وجامعتى "سالفورد مانشستر ولانكستر" بالمملكة المتحدة.

وأضافت محافظ دمياط أن المشروع يهدف إلى إعلان الصناعة التراثية للأثاث بمدينة دمياط ضمن التراث الثقافى العالمى، وتوثيق البعد الثقافى لتلك الصناعة من أجل حفظ وتعزيز وتطوير أنماط وقيم التراث الصناعى فى مواجهة للمخاطر المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن التغيرات المناخية.

إلى جانب تحقيق التعاون الدولي من أجل الحفاظ على المعرفة المحلية والحرفية اليدوية التي تشتهر بها المحافظة على المستوى العالمى، مما يعزز التعريف والتسويق للصناعات المحلية وتحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة، من خلال برنامج التراث الثقافى غير المادى التابع لليونسكو، بالإضافة إلى أن المركز سيسهم فى تقديم الدعم الفنى لتحقيق أهداف المشروع للنهوض بالقدرات البشرية لأبناء محافظة دمياط، مشيرة إلى أنه مع إدراج الصناعة بالتراث الثقافى العالمى سيحقق نقلة جديدة للوصول بمنتجات دمياط الى السوق العالمية.

وتوجهت الدكتورة منال عوض بالشكر الجزيل إلى الدكتورة نادية مكرم عبيد الرئيس التنفيذي لمركز سيداري، وجامعتى سالفورد مانشستر ولانكستر على حرصهم على مد جسور التعاون لدعم الصناعة بالمحافظة.

وفى إطار المشروع، انطلقت اليوم ورشة عمل لكل من العاملين والمستثمرين بصناعة الأثاث، وذلك بمركز تكنولوجيا الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، حضرها اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة، والمهندس عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث، والدكتور هشام القاضى عميد كلية العمارة بجامعة سالفورد مانشستر، والدكتور أحمد عبدالرحيم المدير الإقليمى لبرنامج إدارة بمركز "سيدارى"، وممثلى عدد من الجهات وبعض الصناع بالمدينة.

وأكد اللواء رأفت خلال الجلسة الافتتاحية للورشة أن المحافظة قد حققت العديد والعديد من المبادرات للنهوض بالصناعة ليس فقط على المستوى المحلى وإنما أيضًا على الصعيد العالمي، مشيرًا إلى أن المشروع جاء كأحد ثمار هذه الجهود بالشراكة مع سيدارى وجامعتى سالفورد مانشستر ولانكستر، حيث تتعدد محاوره فيما بين التدريب وتبادل الخبرات وإعلان الصناعة ضمن التراث الثقافى العالمى بما يعزز آليات النهوض بالصناعة.

وعلى الجانب الآخر، أشاد عميد كلية العمارة بجامعة سالفورد مانشستر والمدير الإقليمى لبرنامج إدارة المعرفة بسيداري، بما حققته الدكتورة منال عوض لدعم الصناعة، وذلك اتساقًا مع الرؤى المستقبلية لها، خاصة مع وجود أكبر كيان متكامل لصناعة الأثاث فى الشرق الأوسط بالمحافظة.