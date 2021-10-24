الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صورة قائد الجيش الأفغانى على الرصيف فى أمريكا تشعل الجدل بين الأفغان

قائد الجيش الأفغانى
قائد الجيش الأفغانى

انتشرت خلال اليومين الماضيين صورة لقائد الجيش الأفغاني السابق، الجنرال هيبت الله علي زاي، جالسًا على أحد الأرصفة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشعلت صورة القائد العسكري الرفيع في مخيم للاجئين في فيرجينيا، جدلًا واسعًا بين الأفغان، لاسيما أنه عين قبل أسبوع واحد من سيطرة طالبان على العاصمة كابول.

وقبل سيطرة طالبان على كابول، كان “زاى ” قد وعد بربح الحرب، راسمًا صورة وردية عن الأوضاع الأمنية إلا أنه ما أن دق الخطر أبواب مقره، ومراكز الحكومة حتى فر هاربًا خارج البلاد.

ونقل العديد من الصحفيين الأفغان صورة زاي وقد التقطت في لحظة بدا فيها وكأنه مهزوم،  آملًا الخروج من مخيم اللاجئين والحصول على لجوء سياسي، والاستقرار ربما في الولايات المتحدة.

وكانت القوات الأفغانية قد تداعت بسرعة في أغسطس الماضي، فاتحة المجال لحركة طالبان المتشددة للسيطرة على البلاد،  فيما فر العشرات من المسئولين إلى الخارج، على رأسهم الرئيس الأفغاني أشرف غني.

أفغانستان كابول طالبان قائد الجيش الأفغانى الولايات المتحدة

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ابتذال النقاش العام

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