الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام جامعة النهضة بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام جامعة النهضة بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وعلى الفور وجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم أسامة صلاح محمد 19 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وزياد ناصر محمد 21 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسري، ورشا ربيع صابر 20 سنة، مصابة باشباه كسر بالحوض، واشتباه ما بعد الارتجاج وعزه سيد سعد 22 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف اليسري.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

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