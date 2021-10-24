الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تبدأ مرحلة العودة «الحذرة» للحياة الطبيعية في كافة القطاعات

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

أعلنت الكويت، بدء العودة "الحذرة" للحياة الطبيعية، ودخول المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية في مختلف القطاعات لما قبل جائحة، وذلك في ظل الانحسار الوبائي الذي تشهده البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، أن حركة الطيران عادت بكامل طاقتها الاستيعابية، كما عادت المساجد إلى تنظيم الصفوف وإلغاء التباعد، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة مثل المجمعات والمطاعم والمقاهي.

إصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

يأتي ذلك فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا. 

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان. 

إرشادات "الصحة العالمية"

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قِبَل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت "الصحة العالمية"، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، في العديد من دول الشرق الأوسط، قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

الكويت الحياة الطبيعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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