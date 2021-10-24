ضبط 4 أشخاص اختطفوا آخر وأجبروه على توقيع إيصالات

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم باختطاف آخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لخلافات مالية بينهم وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة شرقية) بتلقيها اتصال هاتفى من أحد أصدقاء نجلها الذى يعمل بمحل تجارى كائن بدائرة القسم وأبلغها خلاله بحضور مجموعة من الأشخاص "غير معلومين لديه" لمحل عمله واصطحبوا نجلها لمكان غير معلوم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان احتجاز المجنى عليه داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط 4 أشخاص وبصحبتهم المجنى عليه "مصاب بسحجات بالوجه".

وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بإختطافه وإحتجازه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وإقر 3 متهمين بأنهم قاموا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع المجنى عليه فخططوا للانتقام منه، وفى سبيل ذلك إستعانوا بالمتهم الرابع لاختطافه واحتجازه داخل الشقة محل الضبط "ملك أحدهم" وقاموا بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المنوه عنها , وإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة على بياض وبمعرفتهم تم ضبطهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.