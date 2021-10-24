تجديد حبس عصابة «الشقق السكنية» بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس 3 أشخاص؛ لاتهامهم بتشكيل عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة الشقق بنطاق منطقة التجمع الثالث لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهمون في التحقيقات، بارتكابهم وقائع سرقة 5 شقق بأسلوب التسلق وكسر الباب، وأرشدوا عن مكان بيعهم المسروقات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية، عدة بلاغات من بعض المواطنين يفيد بسرقة محتويات من شققهم السكنية، وعقب الانتقال والفحص، والتأكد من تلك البلاغات تبين صحتها، وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، أمر على الفور بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغات، وضبط مرتكبي تلك الوقائع في أسرع وقت.

وبتكثيف التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين، وهم كل من "ن. م" و"ع . ع"و "ر.م " جميعهم عاطلون، وكونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق وكسر الباب.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية نجحت قوة في ضبطهما، وأقروا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا، ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.