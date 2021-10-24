النيابة تحيل عاطلًا متورطًا بسرقة سيارة فارهة فى قصر النيل للمحاكمة

قررت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الأحد، إحالة عاطل إلى محكمة الجنح؛ لاتهامه بسرقة سيارة بأسلوب "المغافلة" من سيدة.

وكانت قد قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة بأسلوب "المغافلة" من سيدة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، قررت بأنها عقب قيامها بركن السيارة قيادتها "ملك زوجها" أمام العقار محل سكنها، قام أحد الأشخاص "غير معلوم لديها" بالحصول على مفتاح التشغيل الخاص بالسيارة بدعوى مساعدتها ونقل بعض المتعلقات من داخل السيارة، إلا أنه استولى على السيارة ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات وفحص الكاميرات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن السيارة المستولى عليها بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبحوزته السيارة.

واعترف بشرائه السيارة من المتهم المشار إليه، كما أقر بعلمه بأن السيارة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة، وعقب ذلك أمكن ضبط المتهم الأول.

وأقر بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.