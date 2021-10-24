رئيس «دينية الشيوخ»: قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية يحافظ على تراث الدولة

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يحافظ على التراث العام للدولة المصرية والبيئة ويشجع على البحث العلمي.

وأضاف في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعد حلمًا للدولة المصرية، ويثبت أن الدولة في عهد السيسي تسير في الاتجاه الصحيح في كل المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها من حيث المبدأ.