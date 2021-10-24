الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «دينية الشيوخ»: قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية يحافظ على تراث الدولة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يحافظ على التراث العام للدولة المصرية والبيئة ويشجع على البحث العلمي.

وأضاف في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعد حلمًا للدولة المصرية، ويثبت أن الدولة في عهد السيسي تسير في الاتجاه الصحيح في كل المجالات.

 جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها من حيث المبدأ.

قانون مستقبل وطن حسام الخولي مجلس الشيوخ حجم الاقتصاد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزب مستقبل وطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

وزير الري: نواجه عجزا مائيا يصل إلى 90% وتحديات ضخمة

القضاء يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

«الشعب المصرى يتابع قضية سد النهضة».. رسائل «السيسى» من أسبوع القاهرة للمياه

مدبولى يصل باريس لتوقيع البرنامج القطرى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 24-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

«أشتية»: اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات العدوان الاستيطانى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية: استهداف الاحتلال لمؤسسات المجتمع المدني اعتداء على القانون الدولي

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا