الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي يسرق بطاريات السيارات فى حلوان

حبس
حبس

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي لمدة  15يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة بطاريات السيارات والاتجار بها.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث القسم أفادت بقيام " ثلاثة أشخاص -مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان"، بممارسة نشاط إجرامي في مجال ارتكاب وقائع سرقة البطاريات من داخل السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أمام العقيد أحمد الشربينى مأمور قسم شرطة حلوان ونائبه المقدم إسلام عماد اعترفوا بارتكاب واقعتين سرقة بطاريات من داخل السيارات.

وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 

تجديد حبس حلوان بطاريات السيارات تشكيل عصابي وحدة مباحث القسم مأمور قسم شرطة حلوان عقوبة السرقة الإجراءات القانونية

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