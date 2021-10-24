حبس عاطلين لحيازتهما كمية من الحشيش بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس عاطلين اثنين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بمناطق القاهرة الجديدة.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة عاطلين للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين، وضبطهما، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 450 جرامًا، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهما، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.