الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما كمية من الحشيش بالتجمع

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس عاطلين اثنين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بمناطق القاهرة الجديدة. 

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة عاطلين للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين، وضبطهما، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 450 جرامًا، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهما، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.  

حبس حشيش التجمع عاطلين نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

وزير الري: نواجه عجزا مائيا يصل إلى 90% وتحديات ضخمة

القضاء يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

«الشعب المصرى يتابع قضية سد النهضة».. رسائل «السيسى» من أسبوع القاهرة للمياه

مدبولى يصل باريس لتوقيع البرنامج القطرى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 24-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

«أشتية»: اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات العدوان الاستيطانى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية: استهداف الاحتلال لمؤسسات المجتمع المدني اعتداء على القانون الدولي

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا