انفجار أنبوبة غاز وراء اشتعال النيران في شقتين سكنيتين بحلوان

كشف تقرير المعمل الجنائي الخاص بحريق منزلين في منطقة المشروع الأمريكي بمنطقة حلوان، الوارد إلى نيابة حلوان الجزئية، أن الحريق بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز ولا وجود شبهة جنائية فى الحادث.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أنه أثناء محاولتهم السيطرة على النيران، أجرى بعض الأهالي اتصالًا بقوات الحماية المدنية، والتي حضرت على الفور وبدأت في التعامل مع النيران، وابعدت السكان عن محيط الحريق، لتتمكن من التعامل معه، واستمرت عمليات الإطفاء حوالى 3 ساعات حتى تم اخمادها بشكل كامل.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقتين سكنيتين بمدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق وتمت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.