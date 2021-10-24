استمرار تدريبات ورشة «ابدأ حلمك» بثقافة الجيزة (صور)

واصل مدربو ورشة "ابدأ حلمك" تقديم التدريبات لشباب الموهوبين بالورشة، حيث عقد الفنان وليد حيدر، بمركز الجيزة الثقافي، ورشة لتدريبات الغناء والتي تضمنت التدريب على النغمات “الصولفيج” وتنظيم النفس، وكذلك تدريب الصوليستات على حرفية الغناء، بالإضافة إلى تدريب المجموعة على الأداء الكورالي المتنوع، وحفظ مقتطفات من أوبريت "شهرزاد".

ورشة ابدأ حلمك

ويأتي ذلك برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عقدت في مارس الماضي، أولى اجتماعات لجنة اختيار الموهوبين بمحافظة الجيزة المتقدمين لمشروع "ابدأ حلمك" والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية ويهدف إلى تدريب الشباب على فنون المسرح.

ورشة ابدأ حلمك

وبدأت اللجنة أعمالها بحضور المخرج هشام عطوه نائب رئيس الهيئة والمشرف العام على المشروع، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع والفنانين مدربي ورشة "ابدأ حلمك" بالجيزة، الفنان مصطفى حجاج مدرب الاستعرضات، والمهندس محمد جابر مدرب الديكور، والأكاديمي الشاب فادي نشأت مدرب الدراما والموسيقار وليد حيدر مدرب الموسيقى والغناء، والفنان أحمد أبو عميره عضو لجنة الاختيار والمشرف على الفرق المسرحية النوعية.

ورشة ابدأ حلمك

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن خمسة محافظات وهى "الجيزة وبورسعيد وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان"، وقد تجاوز عدد المتقدمين للمشروع بمحافظة الجيزة 1300 متقدم من الجنسين، وهي النسبة الأكبر بالمقارنة بباقي محافظات المرحلة الأولى، وكان فى استقبال اللجنة والمتقدمين رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى ومدير عام الإقليم ومدير عام فرع ثقافة الجيزة.

ورشة ابدأ حلمك

ويعد مشروع "أبدأ حلمك" أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة، ويهدف الى إكتشاف طاقات شابة جديدة من الموهوبين، وتأهيلهم للعمل بالفرق المسرحية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال حزمة من التدريبات، لإعداد فنان شامل في مختلف فنون المسرح.