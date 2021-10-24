وزيرة التجارة تبحث مع «الرقابة على الصادرات» ومصلحة الكيمياء الارتقاء بمنظومة خدمات مجتمع الأعمال

- نيفين جامع: تشكيل لجنة مشتركة بين الجهتين لوضع تصور شامل لإتمام عملية الدمج.

- تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المادية والبشرية المتاحة بالجهتين.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم .

- مناقشة خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً

وقالت وزيرة التجارة والصناعة أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محور رئيسي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الإستفادة منها فى الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

اجتماع وزيرة التجارة

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالمهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة، ومصلحة الكيمياء ، و تناول اللقاء خطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دورها في تطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد القومي، حضر اللقاء حنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي والموارد البشرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة العاملين بالهيئة لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري، موجهةً التهنئة للدكتورة داليا طلعت شهاب رئيس الادارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة لحصولها علي جائزة التميز الحكومي مؤخراً.

- تشكيل لجنة مشتركة لوضع تصور شامل لتنفيذ قرار دمج الجهتين

ووجهت الوزيرة بتشكيل لجنة من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء لوضع تصور شامل لتنفيذ قرار دمج الجهتين في جهة واحدة يراعى كافة الاعتبارات الخاصة بالعاملين وأجهزة الاختبار والاصول المتوافرة وبما يعظم الاستفادة من كافة الامكانات المتاحة.

ومن جانبهم أكدت قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حرصهم على الارتقاء بدور ومكانة الهيئة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتنمية وتطوير هذا الكيان الضخم، والذي يتواجد في كافة المنافذ الجمركية باعتباره صمام الأمان للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج وكذا حماية السوق المحلي من دخول اى منتجات رديئة الجودة ووصولها إلى المستهلك المصري.

جدير بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مؤخراً قراراً بتكليف المهندس عصام النجار رئيساً لمجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء إجراءات تعيين رئيس مجلس الادارة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .