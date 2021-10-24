الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط بطل «فيديو الألفاظ الخادشة للحياء» فى دمياط

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء بالطريق العام في نطاق محافظة دمياط.

تفاصيل تداول مقطع الفيديو خادش للحياء في دمياط 

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع الفيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالفحص تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 22 أكتوبر بين طرف أول (أحد الأشخاص) الذي ظهر بمقطع الفيديو المشار إليه، ووالدته "ربة منزل"- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وطرف ثان صاحب أحد محال السلع الغذائية (شقيق والد الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو وصاحب الحساب المشار إليه)، وزوجته "ربة منزل" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو المشار إليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهم، وباستدعاء باقي الأطراف، وبسؤالهم تبادلوا الاتهام بالتعدي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي دمياط

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ابتذال النقاش العام

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