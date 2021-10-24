«الزراعة» تقدم أفضل النصائح لمزارعي القمح وتحذيرات من برودة الجو

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي للمناخ عن عدد من النصائح لمزارعي القمح وتشمل:

- ضرورة تبني زراعة المصاطب فى الأراضي القديمة لأنه يزيد من الإنتاج يوفر من تكلفة مكافحة الحشائش وقلة الأسمدة والمبيدات المستخدمة، كما أن تكلفته منخفضة غير مكلف للمزارع.

- ‏عدم الاعتماد على كسر المنازل من قمح الموسم الماضي في الزراعة والاعتماد على تقاوى وزارة الزراعة المعتمدة لأنه يقلل إنتاجيته 2 أردب والفرق فى السعر من 150 لـ 180 جنيهًا.

- أن ميعاد الزراعة الأمثل من وجهة النظر المناخية لزراعة القمح من 5 لـ 25 نوفمبر لإن قبل ذلك يزهر القمح فى البرودة ويتسبب فى مشاكل كثيرة للقمح.

- ضرورة متابعة النشرة والتقارير التي تصدر عن مركز التنبؤ بالمناخ التابع للوزارة واتباع أهم النصائح والتوصيات حتى نقلل من الفائض .

وطالبت الوزارة المزارعين اتباع هذه الإرشادات لمواجهة الصدأ الأصفر فى القمح موضحًا أنه:

1- متوقع ان يكون هذا الشتاء بارد إلى شديد البرودة ورغم أنها ظروف مثالية للقمح إلا أنها ظروف مثالية أيضا للصدأ الأصفر.. بالتالي الالتزام بالخريطة الصنفية لا مناص منه يعني ممنوع تمامًا زراعة جميزة 11 أو سدس 12 في وجه بحري.

2- بسبب المناخ المتقلب أثناء نضج القمح خلال الموسم السابق، بالتحديد مارس وابريل 2021، فقد يكون له تأثير على حيوية الحبوب المستخدمة في التقاوي، بالتالي ينصح بل يفضل الزراعة بتقاوي معتمدة (الوزارة)، هذا العام قدر الإمكان خاصة وأن فرق السعر بين كسر البيت والمعتمد لن يزيد عن 180 جنيه للفدان.

3- الاهتمام بميعاد الزراعة المناسب، حيث تكون الزراعة داخل هذه الفترة المبينة أمام كل محافظة لأن التبكير أو التأخير سوف يؤدي إلى مشاكل عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو وخاصة فى المراحل الحرجة مثل مرحلة الإنبات أو التزهير أو الطور اللبني والعجيني، لذلك فأنسب ميعاد هو النصف الأول من "هاتور".. وهاتور وهو الشهر الثالث في التقويم القبطي المصري والذي يوافق من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.