الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر أسماء الفائزين في انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة

انتخابات نادي الرياضات
انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة، من فرز أصوات الناخبين، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وجاء إجمالي الأصوات 1748 صوتًا في عدد خمسة لجان انتخابية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة تحت إشراف قضائي كامل.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بفوز كل من علاء التايه رئيسًا، وعبدالناصر ناجي نائبًا، وحجاج البنا أمينًا للصندوق، وفوز كلًا من هاني حمد، ومعتز الحلواني، وابتسام حامد، وصلاح محروس، ومحمد بشاري، بمقعد العضوية، وأحمد السنوسي، ورضا عبدالعاطي بمقعدي الشباب تحت السن.

وشهدت نادي الرياضات البحرية بالغردقة، التي بدأت أمس السبت، إقبالًا كثيفًا على صناديق الاقتراع من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 7104 عضو، وتوافد الأعضاء على لجان الاقتراع منذ فتح باب التصويت  تحت رقابة ومتابعة لجان من إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة وبإشراف قضائي.

 

الانتخابات البحر الاحمر الشباب والرياضة إشراف قضائي صناديق الاقتراع المنافسة الانتخابية إشراف قضائى كامل محافظة البحرالاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

اليوم.. الحكم فى طعن مرتضى منصور على حل «مجلس الزمالك»

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 24-10-2021

تحويلات مرورية لاستكمال مشروع «مونوريل» العاصمة الإدارية

ننشر أسماء الفائزين في انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة

زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق تايوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال