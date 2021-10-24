ننشر أسماء الفائزين في انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة، من فرز أصوات الناخبين، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وجاء إجمالي الأصوات 1748 صوتًا في عدد خمسة لجان انتخابية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة تحت إشراف قضائي كامل.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بفوز كل من علاء التايه رئيسًا، وعبدالناصر ناجي نائبًا، وحجاج البنا أمينًا للصندوق، وفوز كلًا من هاني حمد، ومعتز الحلواني، وابتسام حامد، وصلاح محروس، ومحمد بشاري، بمقعد العضوية، وأحمد السنوسي، ورضا عبدالعاطي بمقعدي الشباب تحت السن.

وشهدت نادي الرياضات البحرية بالغردقة، التي بدأت أمس السبت، إقبالًا كثيفًا على صناديق الاقتراع من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 7104 عضو، وتوافد الأعضاء على لجان الاقتراع منذ فتح باب التصويت تحت رقابة ومتابعة لجان من إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة وبإشراف قضائي.