اليوم.. الرئيس السيسى يلقى الكلمة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه

تنطلق فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، اليوم الأحد، والذى يعقد تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص" بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ، وذلك حتى 28 أكتوبر الجاري.

كما يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، الكلمة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، اليوم، بالإضافة لكلمة للرئيس المجري يانوش أدير، في الجلسة العامة رفيعة المستوى حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح علامة دولية للمياه، مشيرا إلى مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة.

كما أوضح الدكتور عبدالعاطي، أن الإسبوع يشهد زخما متزايدا عاما بعد عام، حيث أصبح محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا، كما أصبح الأسبوع منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعي، حيث يشارك فيه ممثلين من كافة الفئات المتعاملة مع المياه.

أيضًَا سيشارك فى الجلسة العامة رفيعة المستوى، اليوم الأحد، نخبة من الوزراء من دول العالم، وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية، والقادة والخبراء، من بينهم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والأميرة سمية بنت الحسن سفير النوايا الحسنة للعلوم والسلام باليونسكو.

كما تشارك الدكتورة رولا داشتي وكيل الامم المتحدة ورئيس منظمة الإسكوا، وجلبرت هونجبو رئيس هيئة الأمم المتحدة للمياه ورئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ورئيس المجلس العالمى للمياه.

كذلك يعقب الجلسة العامة، أربعة جلسات متخصصة رفيعة المستوى عن "حالة المياه في المناطق القاحلة": "التعاون فى مجالات المياه والمناخ - أفضل ممارسات وقصص النجاح"، "التمويل - التحديات والفرص"، "الابتكار من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية".