حقيقة خضوع سعد الحريرى للجراحة فى باريس

نفى المكتب الإعلامي لسعد الحريري رئيس تيار "المستقبل" اللبناني، رئيس الحكومة الأسبق خضوعه لعملية جراحية في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح المكتب الإعلامي للحريري في بيان له أن "بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يتعلق بصحة الحريري وخضوعه لعملية جراحية في باريس".

وأضاف أنه "يهم المكتب أن يوضح، أن الخبر المتداول يعود للعام 2019 وأن الرئيس الحريري بخير وصحة ممتازة، ولم يخضع لأي إجراء طبي".

ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، والاستناد إلى ما يصدر عنه في كل ما يتعلق بأخبار الحريري.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، أن "لبنان في مأزق كبير ونحن نفكر بطريقة متزنة بعيدا عن الشعبوية"، مشيرا إلى أن " التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان، وهذه الاستراتيجية التي سيعمل على أساسها".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن بيرم قوله إن "رئيس الحكومة ( نجيب ميقاتي) طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية أول أمس الخميس ، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة للنقاش العلمي".

وأضاف أن "البحث خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة".

وشدد على "ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررا"، متحدثا عن "السعي إلى توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة".

وعن البطاقة التمويلية، أشار إلى أن "وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات قد تقر في الجلسة النيابية المقبلة، وإلى أن العمل مستمر لتذليل العقبات سريعا".

وشدد على "ضرورة أن يصبح كل لبناني مضمونا"، معلنا "العمل بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي على تفعيل مسألة الضمان".

وكشف عن أنه قدم اقتراحا لتأمين أموال، بعيدا من التسبب بالتضخم، تسد مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة ، مشددا على "عدم السماح بالمس بتعويضات العسكريين وبالأمن الاجتماعي".