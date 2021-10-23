السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عادل الغضبان يستقبل رئيس جامعة بورسعيد بديوان المحافظة

الغضبان يستقبل رئيس
الغضبان يستقبل رئيس جامعة بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، بديوان عام المحافظة.

وأكد الغضبان على أهمية دور جامعة بورسعيد وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة.  

وشدد المحافظ على أهمية دور الجامعة في بناء الشباب المؤهل، للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي، مشيرًا إلى أن الجامعة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وذخيرة شبابية قوية وواعدة، باتت مؤهلة حاليًا للمساهمة في ترسيخ مكانة بورسعيد الاقتصادية والاجتماعية المميزة، مضيفًا أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التي تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربًا عن فخره بالإنجازات التي تحققها جامعة بورسعيد في المجال العلمى، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.

محافظ يستقبل رئيس جامعة يؤكد

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