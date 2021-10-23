أشهر الاضطرابات النفسية انتشارًا بين المصريين

يعتبر شهر أكتوبر شهر التوعية بالصحة النفسية ومدى أهمية الطبيب النفسي في حياتنا، فالبعض يرى أن زيارة العيادات النفسية من الرفاهية، ولكن ووفقًا للكثير من الأبحاث العلمية فالمرض النفسي سبب رئيسي للإصابة بعشرات الأمراض الجسدية.

من جانبها أكدت الدكتورة هبة عيسوي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس عيادات اضطرابات الطعام بجامعة عيد شمس، لـ«الدستور»، أنه وفقًا لأخر الإحصائيات الصادرة عن الأمانة العامة للصحة النفسية، فحوالي 25% من المصريين يعانون من بعض الاضطرابات النفسية.

ما أشهر الاضطرابات النفسية بين المصريين؟

قالت "عيسوي" إن اضطرابات المزاج أكثر الاضطرابات النفسية تأثيرًا على المصريين، ولعل أبرزها الاكتئاب، ويؤثر بنسبة 43% فيما تأتي مشاكل إدمان المخدرات بنسبة 30%، فيمًا احتلت اضطرابات القلق العام والخوف المرتبة الثالثة بنسبة 25%.

وأشارت أستاذ الطب النفسي إلى أن إضطراب الخوف أو كما يعرف باضطرابات الهلع، فهي شائعة بين الأطفال والمراهقين، وهو عبارة عن الخوف الشديد من شيء ما مثل ركوب طائرة أو الأسانسير، أو ممارسة رياضة ما، حيث تتمثل أعراضه في الخوف الشديد، ألم بالصدر، بالإضافة إلى ضربات قلب غير منتظمة.

ما أشهر الاضطرابات النفسية عند الأطفال؟

أوضحت أستاذ الطب النفسي أن أشهر الاضطرابات عند الأطفال هو فرط الحركة ونقص الانتباه، فوفقًا لآخر الإحصائيات يشكل مرض فرط الحركة ونقص الانتباه نسبة 8%.

وأضافت "عيسوي" أنه تتمثل أعراض مرض فرط الحركة ونقص الانتباه في الحركة الكثيرة والنشاط عند الطفل المصاب، بالإضافة إلى الصوت العالي، الشعور بالملل بسرعة كبيرة، صعوبات في التعلم بشكل كبير، وسعة الانتباه ضعيفة.

وأكدت أن مرض نقص الانتباه وفرط الحركة من المشكلات النفسية التي قد تمتد إلى سن الكبار، وتظهر في العصبية المفرطة وعدم التفكير بشكل جيد، والشرود في بعض الأحيان.