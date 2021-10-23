السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة أمريكية: سان دييجو أرادت مشاركة لقاح كورونا غير المستخدم مع المكسيك

لقاح كورونا
لقاح كورونا

ذكرت صحيفة «لوس إنجلوس تايمز» الأمريكية أن مسئولي الرعاية الصحية في سان دييجو رغبوا في مشاركة لقاح كورونا غير المستخدم مع المكسيك أو الولايات الأخرى لكن الإدارة الأمريكية رفضت.
وأوضحت الصحيفة أن لقاحات فيروس كورونا تتمتع بفترة صلاحية مدتها ستة أشهر، وبعد ذلك يجب على مقدمي الخدمات الطبية رميها في سلة المهملات لكن أولئك الذين تم تدريبهم على إعطاء اللقاحات يبذلون جهودًا كبيرة لتجنب التخلص منها، ويعتقد مقدمو الخدمات الطبية في جميع أنحاء مدينة سان دييجو أنهم توصلوا إلى الحل الأمثل إلا وهو ارسال بعضًا من هذه الجرعات التي توشك على الانتهاء إلى تيخوانا أو أجزاء أخرى من كاليفورنيا حيث يمكنهم العثور على ذراع دافئة قبل انتهاء صلاحيتها في الثلاجة الباردة.
لكن هذه الفكرة، وفقا لقول الدكتور إريك ماكدونالد، كبير المسؤولين الطبيين بإدارة الصحة بالمقاطعة، رفضتها الحكومة الأمريكية، التي لها الكلمة النهائية في أي مبادرة من هذا القبيل.
وقال ماكدونالدز "اتصلت بفريق عمل اللقاحات بالبيت الأبيض يوم الأربعاء وقيل لي إن ذلك غير ممكن".

واشنطن كورونا لقاح كورونا سان دييجو الولايات المتحدة

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