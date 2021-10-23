السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تكشف عن الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى

دكتور أحمد السبكي
دكتور أحمد السبكي

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزيرة الصحة والسكان للمتابعة والرقابة، أن الهيئة تسعى جاهدة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية من خلال منشآتها الصحية لمنتفعي التأمين الشامل الجديد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم داخل منشآتها كأحد أهداف المشروع، وباعتبارها ذراع الدولة لضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين.

أوضح السبكي، لـ"الدستور"، أن الهيئة تستهدف توفير نحو أكثر من 2500 خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين من خلال منشآتها الصحية، تشمل جميع الخدمات بدءًا من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالخدمات التشخيصية المعملية والأشعة ووصولًا إلى العمليات والتخلات الجراحية الكبرى.

ولفت إلى أن هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة في توفير الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل اأحدثت تغييرًا جذريًا في توفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وحرية اختيار مقدمي الخدمة، ويشمل النظام التأميني للأسرة وليس الفرد فقط، وإتاحة السفر للعلاج بالخارج في حال عدم توافر العلاج محليًا، وتكفل الدولة بتكلفة علاج غيرالقادرين حيث قامت هيئة الرعاية الصحية بتوفير أفضل الخدمات الصحية وبجودة عالمية للمنتفعين داخل منشآتها الصحية، واستحداث العديد من الخدمات بالمنشآت الصحية لعلاج المنتفعين داخل نطاق محافظاتهم بما يوفر عناء ومشقة السفر عليهم ويخفف عبء المرض من على كاهلهم، فضلًا عن استحداث الخدمات والعلاج وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات والممارسات العلاجية المعتمدة دوليًا.

هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل الخدمات الطبية

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