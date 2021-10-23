هل تساعد الزيوت العطرية في التخلص من أمراض الشتاء؟

يرتبط الشتاء البارد ببعض الشكاوى الشائعة مثل القشعريرة، جفاف الجلد وتشقق الشفاه، ونزلات البرد والإنفلونزا، تيبس المفاصل والحالات المزاجية المكتئبة.

تظهر بعض نزلات البرد بشكل أكبر في الرأس والأنف مع احتقان شديد بينما يتركز البعض الآخر في الحلق أو الصدر.

فيما يلي تطبيقات الزيوت العطرية الشتوية التي يمكن أن تخفف من مشاكل الطقس البارد، وفقًا لما ذكره موقع " your tango" الطبي.

كيفية استخدام الزيوت العطرية الشتوية للتخلص من المشاكل الصحية في الشتاء

يشير تطبيق العلاج بالروائح فقط إلى أفضل طريقة لتطبيق الزيوت الأساسية على الجسم للحصول على أفضل النتائج، فبعض تطبيقات العلاج بالروائح الشتوية النموذجية تتمثل في الحمامات الدافئة، البلسم ، زبدة الجسم، زيوت الجسم وأجهزة الاستنشاق.

الحمامات الدافئة:

تعتبر الحمامات الدافئة علاجية وممتعة بشكل خاص في فصل الشتاء، فهي مفيدة للقشعريرة أو عندما يتملك البرد من الشخص وصولاً إلى العظام، والذي يعتبر أصعب أنواع نزلات البرد.

تأكد عند استخدام الزيوت الأساسية من استخدام تلك التي تعتبر غير مهيجة للجلد فقط واعلم أن الماء الدافئ يمكن أن يزيد من احتمالية حدوث تهيج، بالإضافة إلى تخفيف الزيوت العطرية بالماء.

البلسم وزبدة الجسم:

يمكن أن توفر المسكنات وزبدة الجسم في الحماية من البرد، بالإضافة إلى ترطيب وتغذية البشرة، حيث يمكن أن يؤدي اختيار البلسم في الحصول على الاسترخاء اللازم.

أضف القليل من الزيوت الأساسية المدرجة تحت الأوجاع والآلام للحصول على بعض الراحة خلال فصل الشتاء.

أجهزة الاستنشاق:

يمكن أن توفر أجهزة الاستنشاق علاجًا مناسبًا للكثير من الأفراد خلال الطقس البارد، حيث يمكن ملء جهاز الاستنشاق الشخصي بمزيج من الزيوت العطرية، التي تساهم في رفع الروح المعنوية وإعطاء دفعة للمناعة والمساعدة في التخلص من نزلات البرد قبل أن تبدأ.