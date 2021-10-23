شاهد.. لحظة اقتحام أجهزة الأمن لأخطر أوكار الإجرام بالمحافظات

واصلت أجهزة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 49 متهما، وبحوزتهم 29 قطعة سلاح نارى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 39 قطعة سلاح أبيض.

ضبط 37 قضية اتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ 3030 حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن ضبط 442 عنصرا إجراميا شديدي الخطورة بنطاق مديريات أمن "أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية - كفر الشيخ – السويس – سوهاج – الشرقية – المنيا – البحر الأحمر - قنا - الأقصر – دمياط- المنوفية -الإسماعيلية - بورسعيد"، وبحوزتهم "255 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة"، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سلاح- سرقة- مخدرات- شروع فى قتل".

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 807 قطعة سلاح نارى أبرزها "جرينوف– 2 رشاش– 80 بندقية آلية– 117 بنادق مششخنة وغير مششخنة– 77 مسدس– 530 فردا محلى الصنع– كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة– 1146 قطعة سلاح أبيض".

فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط

"ورشة لتصنيع الأسلحة النارية" ضبط بداخلها "5 فرد محلى الصنع- أجزاء وأدوات التصنيع".

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضمت 21 متهما، ارتكبوا 46 حادث سرقة متنوعة.

ضبط 41 قضية أحداث.

كشف غموض 66 حادثا متنوعا، أبرزهم "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة" وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 93 متهماً.

إعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ 486571 حكما قضائيا.. بإجمالى 36592 متهم، وذلك على النحو التالى:

1930 حكم جناية.

175405 حكم حبس.

243128 حكم غرامة.

66108 مخالفات.

فى مجال الأمن الاقتصادى والأموال العامة

القضايا التموينية: ضبط 8310 قضية تموينية متنوعة.. جاءت على النحو التالى:

ضبط 159 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 17773 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2٫399٫355 جنيه.

ضبط 24 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1953859 لترا لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط 8127 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت 3252,840 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط 390 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 617,451 طن، وكذا ضبط 91 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 68,924 طن.

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط 82145 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 66,218,636 جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى:-

ضبط 1947 قضية فى مجال التهرب الضريبى: "ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين".. بمبالغ مالية بلغت 1٫577٫850٫047 جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6٫790٫635 جنيه.

فى مجال قضايا الأموال العامة:-

ضبط 39 قضية فى مجال مكافحة جرائم "النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية - غسل الأموال – الكسب غير المشروع".. بقيمة إجمالية بلغت 234,253,223 جنيه.