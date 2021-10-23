عبد الرحيم كمال: «الرحايا أسرع مسلسل كتب في الدنيا»

قال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال عن كواليس كتابة «الرحايا» إنه "الأسرع في الدنيا"، حيث اتصل الفنان نور الشريف به وطلب عمل يجسد فيه دور الصعيدي حتى لقائه المنتج حسني صالح.

وأكد «كمال» خلال لقائه ببيت فاطم الثقافي في حضور محمد طاهر مؤسس بيت فاطم منذ قليل، أنه كتب أول ١٢ حلقة في وقت قياسي، وبعد قراءة الفنان نور الشريف وزيارته للصعيد لمعاينة تفاصيل العمل، توالت الأحداث حتى لقائه بالفنان يحيي الفخرانى وقبوله تمثيل مسلسل «الخواجة عبد القادر».

ومما جاء في رواية «أبناء حورة» نقرأ: «وإذا به يجد نفسه في غرفة بلا سطح، داخلها إوَزَّة بيضاء شديدة الجمال، كان هو وهي فقط في تلك الحجرة المشمسة، ولما أقبل نحوها مسرعًا بسكينه الحاد لم تجرِ، بل ظلت ساكنة حتى أمسك بها واحتضنها، وقبل أن يمرر سكينه على رقبتها همست بمنقارها: أحبك يا طاهر».

وعرف الجمهور الواسع السيناريست عبدالرحيم كمال بوصفه كاتبًا لأشهر المسلسلات التليفزيونية، مثل «الخواجة عبدالقادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام»، لكن «أبناء حورة» تنتمي إلى الوجه الآخر لهذا المبدع الكبير؛ وجه الأديب الروائي الذي يأخذ فن الحكي إلى عوالم شاسعة لا يتسع لها سوى خيال القارئ، وكيف استلهم ألف ليلة وليلة ليكتب هذا العمل.

عبدالرحيم كمال تخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو، في العام 2000، ونشر عددا من الروايات والمجموعات القصصية، من بينها: "بوابة الحانة"، "ظل ممدود"، "المجنونة"، "أنا وأنت وجنة شهد"، فضلًا عن عدد من المسلسلات التي حققت نجاحًا على المستويين النقدي والجماهيري، منها: "شيخ العرب همام، ونوس، دهشة، يونس ولد فضة، الخواجة عبدالقادر، وآهو ده اللي صار".