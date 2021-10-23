السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عبد الرحيم كمال: «الرحايا أسرع مسلسل كتب في الدنيا»

صورة من مناقشة رواية
صورة من مناقشة رواية أبناء حورة لعبد الرحيم كمال

قال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال عن كواليس كتابة «الرحايا» إنه "الأسرع في الدنيا"، حيث اتصل الفنان نور الشريف به وطلب عمل يجسد فيه دور الصعيدي حتى لقائه المنتج حسني صالح.

وأكد «كمال» خلال لقائه ببيت فاطم الثقافي في حضور محمد طاهر مؤسس بيت فاطم منذ قليل، أنه كتب أول ١٢ حلقة في وقت قياسي، وبعد قراءة الفنان نور الشريف وزيارته للصعيد لمعاينة تفاصيل العمل، توالت الأحداث حتى لقائه بالفنان يحيي الفخرانى وقبوله تمثيل مسلسل «الخواجة عبد القادر».

ومما جاء في رواية «أبناء حورة» نقرأ: «وإذا به يجد نفسه في غرفة بلا سطح، داخلها إوَزَّة بيضاء شديدة الجمال، كان هو وهي فقط في تلك الحجرة المشمسة، ولما أقبل نحوها مسرعًا بسكينه الحاد لم تجرِ، بل ظلت ساكنة حتى أمسك بها واحتضنها، وقبل أن يمرر سكينه على رقبتها همست بمنقارها: أحبك يا طاهر».

وعرف الجمهور الواسع السيناريست عبدالرحيم كمال بوصفه كاتبًا لأشهر المسلسلات التليفزيونية، مثل «الخواجة عبدالقادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام»، لكن «أبناء حورة» تنتمي إلى الوجه الآخر لهذا المبدع الكبير؛ وجه الأديب الروائي الذي يأخذ فن الحكي إلى عوالم شاسعة لا يتسع لها سوى خيال القارئ، وكيف استلهم ألف ليلة وليلة ليكتب هذا العمل.

عبدالرحيم كمال تخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو، في العام 2000، ونشر عددا من الروايات والمجموعات القصصية، من بينها: "بوابة الحانة"، "ظل ممدود"، "المجنونة"، "أنا وأنت وجنة شهد"، فضلًا عن عدد من المسلسلات التي حققت نجاحًا على المستويين النقدي والجماهيري، منها: "شيخ العرب همام، ونوس، دهشة، يونس ولد فضة، الخواجة عبدالقادر، وآهو ده اللي صار".

السيناريست عبد الرحيم كمال رواية أبناء حورة مسلسل الرحايا الفنان نور الشريف حفل مناقشة رواية أبناء حورة دار الكرمة للنشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

الباز يكشف ملامح التغيير الحكومي قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

السيطرة على حريق في مصنع ولاعات ببني سويف

شريف وأفشة يفتتحان التسجيل للأهلى فى شباك الحرس الوطنى

عبدالرحيم كمال: مكالمة الرئيس تقدير من القيادة السياسية للفن

آخر تطورات إصابة وليد سليمان في مباراة الأهلي والحرس الوطني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم