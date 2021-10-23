الثلاثاء.. تمويل مشروعات المياه في ندوة لبنك الاستثمار الأوروبي

يعقد بنك الاستثمار الأوروبي، ندوة الثلاثاء المقبل بأحد فنادق القاهرة، حول "تمويل مشروعات المياه: الفرص والتحديات، وذلك في إطار اسبوع القاهرة للمياه.

وينظم البنك الندوة بالمشاركة مع سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وبنك التنمية الإلماني والوكالة الفرنسية للتنمية، ومن المقرر أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الندوة.

وتناقش الندوة القضايا المرتبطة بتنفيذ الاحتياجات الاستثمارية للخطة الوطنية المصرية للموارد المائية (2017-2037)، حيث

تلعب وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دوراً هاماً في تنفيذ المشاريع المخطط لها في مجال المياه والصرف الصحي وتحلية المياه.

وأكد بنك الاستثمار الأوروبي أهمية العمل المشترك بين البنك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال السندات الخضراء، لافتًا إلى أن سوق السندات الخضراء قد انتعش بشكل مذهل في السنوات الخمس الماضية.

قال فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) فيرنر هوير، ان سوق السندات الخضراء على وشك كسر عام قياسي آخر من الإصدار ليصل إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار من السندات المستحقة، مؤكدًا أن البنك سيدعم الجهود في البلدان لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة من خلال فتح أنواع جديدة من أدوات الدين وتعزيز الشفافية في التمويل المستدام.

في السياق، أكد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجود 329 تريليونات دولار من الأصول المالية في الأسواق، منها 1٪ فقط ستكون مطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع عائد هائل لجميع الأطراف.

وسلّط مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الضوء على أهمية الشراكة بين بنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لافتًا إلى أنه تم تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بها مؤخرًا لمدة 5 سنوات أخرى، موضحًا أن هذا يساعد على تحفيز دفعة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة لتغيير قواعد اللعبة، وستضمن هذه المساعدة أن كل بلد وكل مجتمع يمكن أن يلعب دوره في تشكيل الانتعاش العالمي والشامل والأخضر والاقتصاد في نهاية المطاف.