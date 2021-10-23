من الحب إلى النصب.. قصة هيفاء وهبي ومدير أعمالها بعد حبسه 3 سنوات

تصدرت هيفاء وهبي محركات البحث بعدما الحكم على مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، و50 ألف وواحد تعويض مؤقت في القضية رقم 6601 لسنة 2021.

وكان لمحمد وزيري مع الفنانة هيفاء وهبى قصة كبيرة حيث بدأت بالحب عام 2019 عندما أعلن عن حبه لهيفاء وهبي، حيث نشر صورة له برفقتها وكتب عليها: «قبل هيفا كانت حياتي حزينة، وبعدما دخلت حياتي بقت جميلة وكلها حب».

لكن سرعان ما انقلب الحال إلى مشاجرات بينهم تصدرات منصات السوشيال ميديا وأعلن حينها استقالته من عمله مديرا لأعمالها.

انقلب الحال تماما وأخذ إطارا قانونيا بعد تداول أخبار تفيد بأنه نصب عليها، وأعلنت هي أن الخبر صحيح وحررت محضرًا عن طريق محاميها حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

تصاعدت القضية وظهر وزيري في تصريحات تلفزيونية له وقال إنه زوج هيفاء ومعه قسيمة الزواج، لكنها نفت هذا الأمر وقالت حينها: «وزيري كذاب.. اليوم كانت جلسة بمحكمة الأسرة اللي إحينا لجألها ليغصبني إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود».

وأضافت هيفاء وهبى حينها عبر حسابها على «فيس بوك»: «محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم لكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمد الله».

وعاقبت محكمة جنح الشيخ زايد محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين، في فبراير 2021.

ووقتها أكد محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.

وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة حبس مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت إحالته إلى المحاكمة.