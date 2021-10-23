رئيس وزراء ألبانيا: مصر اليوم بصلابتها نتيجة الحكمة والرؤية الثاقبة للسيسى

قال رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، «إيدي راما»، إن مصر التي نراها اليوم بقوتها وصلابتها وقوة تأثيرها في المنطقة، إنما هو نتيجة الحكمة والرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، عقب جلسة مشاورات موسعة حضرها عدد من الوزراء من الجانبين المصري والألباني.

وأعرب إيدي راما، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي عن تقديره البالغ لما لاقاه من حُسن استقبال وضيافة في مصر، مؤكدًا أهمية اللقاء الذي جمعه اليوم بالرئيس السيسي، قائلًا: «أشعر بسعادة كبيرة لحرصه على مقابلتنا»، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم الجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس السيسي لبناء الدولة المصرية.

ولفت إلى أن الدور التاريخيّ الذي لعبه محمد علي مؤسس الأسرة العلوية في بناء مصر الحديثة، مضيفًا: «أتشرف ويملؤني الفخر، لأن أكون هنا اليوم للحديث عن جذورنا المبكرة وعلاقات الصداقة الممتدة التي تربط بلدينا».

وتابع موجهًا حديثه لرئيس الوزراء: «الآن الأمر يتوقف علينا للبناء على ذلك التعاون وتقوية علاقتنا، وأود أن أشكرك على تحمسك للمُضي قدمًا لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة لتحديد صور التعاون في المجالات التي نرغب في تقديم المزيد من الدعم لها»، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون مستقبل التجارة بين البلدين واعدًا نظرًا إلى أن معدلات التبادل التجاري لا تزال حتى الآن قليلة.

كما أعرب عن تطلعه لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وتيرانا والعكس، مما سيساعد الكثيرين الذين يرغبون في زيارة مصر.