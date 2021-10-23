السبت 23 أكتوبر 2021
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سياسي

«صحة النواب»: تطعيم الأطفال ضد كورونا قيد البحث والدراسة

الدكتورة هناء سرور
الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب

قالت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة المصرية عملت على زيادة معدلات عدد الملقحين باللقاحات المضادة لكورونا وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وذلك بعدما توفرت كميات كبيرة ومتنوعة من اللقاحات، بالإضافة للقاح سينوفاك المصنع محليًا، مؤكدة أن عمل قوافل متنقلة ونقاط تمركز ثابتة لمنح اللقاح أمام المساجد والكنائس وفي الشوارع الرئيسية ستزيد من أعداد الملقحين، إلا أن ذلك لا يعني تقليل الإجراءات الاحترازية فالتطعيم يقلل من حدة الإصابة والأعراض، لكنه لا يمنع من الإصابة بالفيروس.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه حتى الآن لم تقرر وزارة الصحة المصرية منح الأطفال دون الثمانية عشر عامًا بلقاح " فايزر - بيوتنيك" الذي اعتمدته هيئة الدواء الأوروبية ووافقت على  تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 سنة بلقاح فايزر - بيوتنيك، كما وافقت القيادة السياسية في ألمانيا على تحصين الأطفال، ومنحت الولايات المتحدة وكندا لقاح فايزر للمراهقين، مؤكدًة أنه لا توجد تعليمات من منظمة الصحة العالمية تفيد بوجوب تطعيم الأطفال دون الثامنة عشر.

وأكدت سرور أنه على المدارس تشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان والعمل على تخفيف الكثافات الطلابية، وتهوية الفصول، والتعامل مع أي حالة يشتبه إصابتها بالفيروس على نحو عاجل بتوجيه المريض للصحة المدرسية وعزله فورًا بعيدًا عن باقي التلاميذ.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أن تطعيم الأطفال من أعمار 12 لـ16 سنة بلقاحات كورونا بثلاث لقاحات فقط «فايزر، سينوفارم، سينوفاك». ما زال قيد البحث والدراسة، على أن يكون الفصل في نتائج الدراسات منتصف أكتوبر، إلا أنها لم تعلن نتائج هذه الدراسات بعد.

وتعتبر أمريكا وكندا أول دولتين توافقان على تطعيم الأطفال بلقاح فايزر من عمر 12 عامًا، وجرى تطعيم أطفال ولايات عديدة بأمريكا بجرعتين من اللقاح بفاصل 3 أسابيع بينهما، وفي أوروبا وافقت وكالة الدواء على تطعيم الأطفال من أعمار 12 إلى 15 عامًا بجرعات فايزر.

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