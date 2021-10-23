«تموين الإسكندرية» تضبط دقيقا مدعما مهربا من خارج المحافظة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط ٤٠٠ كجم دقيق مهرب من خارج المحافظة لمخابز الإسكندرية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية وعلى الدقيق البلدى المدعم.

حبث قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة، وإشراف محمود عقل، رئيس الرقابة وفريق العمل التابع له بحملات بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن الآتى:

ضبط مخبز بلدى مدعم بمنطقة مينا البصل لتجميعه عدد ٨ شكائر دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالى ٤٠٠ كجم من إنتاج شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا من خارج المحافظة والمحظور استخدامه فى مخابز الإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، وتسليم الدقيق المضبوط لأحد المطاحن لحين صدور قرار النيابة.

كانت قد تمكنت تموين الإسكندرية من ضبط أكثر من نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر بأحد أماكن التجهيز لمطعم شهير.

وقامت إدارة شرق التموينية برئاسة محمد زكريا، مدير الادارة، و إشراف فريد شوقى، رئيس الرقابة وفريق العمل التابع له، بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى:

ضبط أكثر من نصف طن دواجن ولحوم مجهولة المصدر بأحد أماكن تجهيز الوجبات لأحد المطاعم الشهيرة بالاسكندرية وتم التحفظ على الكميات الآتية:



١٠٠ دجاجة مخلية زنة الواحدة ١.٥ كجم بإجمالي كميات ١٥٠ كجم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، و١٤٠ دجاجه كامله بدون أحشاء بإجمالي كميات ٢١٠ كجم، مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، و١٣٠ كجم صدور فراخ مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، ٩٠ كجم لحوم مجهولة المصدر وغير مدونة عليها بيانات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.