مدير «الطرق ببنى سويف» يرد على شكاوى المواطنين بشأن دوران أمام مدرسة

كشف المهندس ناصر محمد فراج مدير الهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف، اليوم السبت، أنه تنفيذا لتكليف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، ببحث الشكوى التي تم رصدها بشأن تضرر سكان شارع مندي من الدوران الموجود بشارع عبد السلام عارف أمام مدرسة النقراشي بمدينة بني سويف.

وأوضح أنه بخصوص الدوران الموجود أمام مدرسة النقراشي فهو دوران موجود بالفعل ولم يتم فتحه وتم التنسيق مع إدارة المرور لغلق دوران سان مارك فقط وأن هذا الدوران موجود بالشارع الرئيسي أما الشوارع الجانبية فهي متاحة لمرور السيارات والدراجات البخارية.

وعن فتح دوران أمام شارع حاتم رشدی فان أي دوران يتم عمله له اشتراطات ومواصفات تتناسب مع الوضع القائم وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختلفة ومنها المرور والوحدة المحلية وان عمل دوران امام حاتم رشدي لا ينطبق عليه ای مواصفات أو اشتراطات لعمل دوران في هذا المكان.

وفى سياق آخر.. كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة باتخاذ اللازم نحو تعميم قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، والخاص بتنظيم دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري والمواطنين المترددين على تلك الجهات والمصالح الحكومية وكذا المواطنين المترددين عليها، إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية الصحة بتكثيف توجيه قوافل طبية بمقار المديريات والوحدات المحلية لحصول كافة العاملين على اللقاحات المضادة لفيرس كورونا،مشددا على سرعة قيام رؤساء الأجهزة والقطاعات التنفيذية باستكمال تسجيل العاملين الذين لم يقوموا بتسجيل أسمائهم للحصول على لقاح فيرس كورونا حتى يتم تطعيمهم بالقوافل الطبية.