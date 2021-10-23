السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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قطاع الكهرباء: فصل التيار عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف

فصل التيار
فصل التيار

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، اليوم السبت، عن أنه تقرر فصل التيار عن عدد من الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف وذلك بداية من يوم الاثنين إلى الخميس خلال الأسبوع الحالي اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

وبحسب بيان القطاع سيتم فصل الخدمة يوم الاثنين"10/25"عن (بني سويف الجديدة، كورنيش النيل المشتل، الروضة)، ويوم الثلاثاء "10/26" عن(عبدالسلام عارف قطاع الكهرباء)، ويوم الأربعاء" 10/27" عن (وحدة الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، مبنى الضرائب)، ويوم الخميس "10/28" عن (مربع الكنيسة ، شارع الروضة).

وتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، وناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عن أنه نظرًا للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع مياه الشرب، التي تشمل أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة بمحطات المياه التي تخدم قرى مركزي ببا وناصر، وتستلزم تخفيض كميات المياه المنتجة من محطات مياه (أشمنت، معسرة نعسان القديمة، البرانقة، كفر ناصر).. وذلك حتى مارس المقبل.. مما يترتب عليه ضعف المياه خلال فترات النهار وأوقات الذروة بالمناطق التالية:

_ بهبشين العلوية، جزء من الشناوية، بني زايد، طنسا الملق، مطار دنديل، الحمام "مركز ناصر"
_ الأدوار العليا بمدينة ببا وطنسا بني مالو وبعض قرى مجلسي طنسا وقمبش.
_ اهناسيا بجانب عزب غروب الميمون بمركز الواسطى.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الضعف أو الانقطاع ، مع العلم سيتم توفير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، والاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول حال وجود شكوى أو استفسار.

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