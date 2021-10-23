تكريم النائب أحمد فتحي خلال الاحتفالية السنوية بجائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

كرمت جميعة التطوير والتنمية، النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، خلال الاحتفالية السنوية الخامسة بجائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني.

وعبر فتحي، خلال بيان له اليوم، عن سعادته بتكريمه كعضو لجنة تحكيم لاختيار أفضل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسهم في تنمية المجتمع، موضحًا أن المجتمع المدني يلعب دورًا مهمًا فى تحقيق التنمية الشاملة عن طريق ترابط عمله وتكامله مع جهود الدولة والقطاع الخاص، للمساعدة في تحسين حياة المواطن المصري وحل مشاكله.

وأشاد النائب أحمد فتحي بالدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ مشاريعهم علي أرض الواقع كمشاريع تخدم القرى الأكثر فقرًا في مختلف محافظات مصر، ومشاريع تخدم ملف التعليم والصحة وغيرها من الملفات المهمة.

وضمت لجنة التحكيم هذا العام كلًا من الدكتور عصام العدوي، مستشار وزيرة التضامن سابقًا، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن، وجيهان حافظ رئيس التسويق والاستدامة الإستراتيجية – بنك الإسكان والتعمير، والدكتورة عزة كامل عضو المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

يذكر أن جمعية التطوير والتنمية نظمت حفل توزيع جوائز الفائزين من الجمعيات الأهلية في مسابقة التميز لمنظمات المجتمع المدني، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وفاز في المسابقة السنوية لهذا العام عدد 14 جمعية، بينهم أربعة جمعيات فازت بجوائز مالية، و10 جمعيات بشهادات تقدير ومنح تدريبية.

وفاز بالمركز الأول وجائزة قيمتها 150 ألف جنيه مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بمحافظة شمال سيناء عن مشروع انشاء مركز ثقافي «شجرة فن»، وفي المركز الثاني وجائزة قيمتها 100 ألف جنيه فازت بها الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال عن مشروع مقدمي المشورة الأسرية، أما المركز الثالث ففازت به جمعية رسالة نور على نور عن مشروع حدوتة مصرية «عزبة الورد»، وحصلت على جائزة مالية قيمتها 75 ألف جنيه، وفازت بالمركز الرابع وجائزة مالية قيمتها 50 ألف جنيه جمعية جمعية ألوان وأوتار عن مشروع حقيبة بالراحة وبالألوان (حقيبة أنشطة وأدوات الفنون).