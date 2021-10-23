الفلبين: 5807 حالات إصابة جديدة بكورونا

سجلت الفلبين 5807 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت السلطات عن احتمال تخفيف المزيد من قيود الإغلاق في منطقة العاصمة، الشهر المقبل، وسط تراجع عدد حالات الإصابة، طبقا لما ذكرته شبكة"إيه بى إس سى بى إن" الفلبينية اليوم.

وأظهرت البيانات أن هذا هو اليوم الخامس على التوالي، الذي تقل فيه حالات الإصابة الجديدة عن 6000 حالة.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، تبلغ الآن مليونين و751 ألفا و667، من بينها 63 ألفا و51 حالة نشطة.

والحالات النشطة المسجلة اليوم، هي الأقل منذ الثاني من آب/أغسطس الماضي.

وتوفي 65 شخصا آخرون بسبب كورونا، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 41 ألفا و585 حالة.

وسجلت البلاد 9578 حالة شفاء جديدة، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليونين و647 ألفا و31 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.