السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بينهم رضيعة.. مصرع وإصابة 5 فى حادث مرورى بقنا

حادث
حادث

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 4 آخرون، اليوم السبت، في حادث مروري بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا، من غرفة العمليات، بمصرع حلاوتهم عبد النظير أحمد، مقيمة الرواتب، وإصابة محمود معبد محمد، 28 عاما، ومحمد معبد أحمد، 10 سنوات، وفريدة محمود معبد، 15 يوما، ونورهان عابد محمد، 7 سنوات، مقيمين الرواتب، في حادث مروري بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت، تحت رعاية الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

قنا النيابة ازمة اصابة مستشفى عمل ميكروباص كوبر منزل

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