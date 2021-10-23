بينهم رضيعة.. مصرع وإصابة 5 فى حادث مرورى بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 4 آخرون، اليوم السبت، في حادث مروري بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا، من غرفة العمليات، بمصرع حلاوتهم عبد النظير أحمد، مقيمة الرواتب، وإصابة محمود معبد محمد، 28 عاما، ومحمد معبد أحمد، 10 سنوات، وفريدة محمود معبد، 15 يوما، ونورهان عابد محمد، 7 سنوات، مقيمين الرواتب، في حادث مروري بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت، تحت رعاية الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.