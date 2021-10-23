فى جولاتها حول العالم.. نجلاء المنقوش: الأمن القومى المصرى والليبى واحد

أكدت الخارجية الليبية أن أمن مصر القومى من أمن ليبيا، فى رسالة قوية تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

جاءت تلك التصريحات على لسان وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال سلسلة حوارات إعلامية حول استقرار البلاد وخروج المرتزقة والتحضير للانتخابات.

وفيما يلى أهم رسائل المنقوش وزيرة الخارجية الليبية..

أكدت المنقوش أن أمن مصر القومي من أمن ليبيا وأمن ليبيا من أمن مصر.

كما أكدت المنقوش ترحيبها بالدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا.

أعلنت المنقوش دعمها لجهود لجنة 5 + 5 العسكرية، مؤكدة أن ليبيا تسعى لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية في البحر المتوسط.

أكدت المنقوش أن ليبيا تسعى لاستثمار نجاح مؤتمر دعم استقرار ليبيا.

أكدت المنقوش أن الدور الأمريكي مهم وإيجابي في الملف الليبي.

وفى رسالة لتجار الحروب، قال المنقوش إنهم لا يريدون استقرار ليبيا، موضحة أن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب شرط أساسي لاستقرار ليبيا واستقلالها.

أكدت المنقوش أن القضية الليبية تحتاج إلى جرأة في التعامل معها.

كما أكدت المنقوش أن الحكومة المنتخبة ستواصل مسار سحب المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأشارت المنقوش إلى أن انسحاب 20% من المرتزقة قبل الانتخابات سيكون عامل ثقة.

أكدت المنقوش أن الحضور العربي والدولي في طرابلس دليل على تعافي ليبيا.

أوضحت المنقوش أن هدف مؤتمر استقرار ليبيا دعم الانتخابات وليس العكس.

وشددت المنقوش على ضرورة التركيز على المسار الأمني حتى تتمكن الدول الليبية من إجراء الانتخابات.

يذكر أن مجلس النواب الليبي أحال اليوم السبت، قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مفوضية الانتخابات، وفقًا لما ذكرته شبكة “العربية”.

وعقدت اللجنة التحضيرية لملتقى قيادات وزارة الداخلية، أمس الجمعة، اجتماعها برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بحماية وتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة.