السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة: عروض «المواجهة والتجوال» تستهدف تعزيز الهوية

الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم

حققت وزارة الثقافة المصرية من خلال برنامج عروض المرحلة الثانية من مسرح المواجهة والتجوال في مختلف المحافظات نجاحاً جماهيرياً واسعاً وتفاعلاً رائعاً من قبل أهالينا في قرى مصر، والذى يضم عروضا تاتى ضمن المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لنشر الوعي الثقافي والفني بالقرى المصرية، حيث لاقى عرض ولاد البلد في كل من قريتي الحمام وبهبشين التابعتين لمركز ناصر ببنى سويف إقبالا جماهيريا كبيرا وتفاعلا غير مسبوق.

وأعربت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عن سعادتها البالغة تجاه الإقبال الجماهيري والتفاعل المتميز من ابناء القرى وهو ما يؤكد عمق رؤية الدولة المصرية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى تعكس اهتمام الدولة بأبنائها فى كافة ربوع مصر وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف مجالات الحياة، ومن اهمها استثمار القوة الناعمة كأدوات فعالة لتطوير المجتمعات الريفية والأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية والارتقاء بالشخصية المصرية بجانب تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة ، واكدت أن هذه الصور المعبرة عن الحالة التفاعلية مع ما تقدمه الوزارة من أنشطة فنية وثقافية متنوعة هو بمثابة المؤشر الواضح باننا نسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمحاربة الأفكار الظلامية بالفن والابداع، وأضافت أن العروض المقدمة تستهدف تعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة من خلال الوصول بالمنتج الابداعى إلى كافة أنحاء البلاد.

يذكر أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ويديره المخرج محمد الشرقاوي، وتستهدف المرحلة الثانية منه تقديم 325 ليلة عرض في 20 محافظة، منها 145 ليلة عرض ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتشمل 15 عرضا هي "المتفائل، محطة مصر، صاحب المقام، ولاد البلد، طقوس العودة، ريسايكل، القطط، صحينا يا سينا، عبور وانتصار، أمر تكليف، ذهب الليل، ليالي سيد درويش، حواديت الأراجوز ورحلة سعيدة" تحتضنها محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان.

وزارة الثقافة مسرح المواجهة والتجوال حياة كريمه الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم

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