السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أوتو

«ليفت» لخدمات مشاركة السيارات تكشف عن 4 آلاف بلاغ عن اعتداءات جنسية

شركة ليفت الأمريكية
شركة ليفت الأمريكية

كشفت شركة "ليفت" الأمريكية لخدمات مشاركة السيارات أن تطبيق الشركة تلقى أكثر من 4 آلاف بلاغ عن اعتداءات جنسية أثناء الركوب من 2017 إلى 2019، بما في ذلك 1800 بلاغ في عام 2019 وحده.

وكشفت ليفت عن الأرقام، في بيان على موقعها الإلكتروني بعد أن تعهدت في 2019 بالقيام بذلك.

وقالت الشركة - في تقرير جديد - إن عدد بلاغات الاعتداء الجنسي التي تم جمعها من خلال تطبيقها ارتفع من 1096 في 2017 إلى 1255 في 2018 و 1807 في 2019.

وتم الإبلاغ عن أكثر من نصف الحوادث في عام 2019 على أنها شملت "ملامسة غير رضائية لمفاتن الجسد". وأشار التقرير إلى أن 156 بلاغاً آخر تتعلق بالاعتداء الجنسي الكامل. 

كما أدرجت 10 اعتداءات مميتة من 2017 إلى 2019، منها 4 في 2019.

وأصدرت شركة ليفت هذه الأرقام بعد عامين تقريبًا من إصدار منافستها "أوبر" تقريرًا مشابهًا أظهر أكثر من 3 آلاف اعتداء جنسي تم الإبلاغ عنها في جولات داخل الولايات المتحدة في عام 2018.

ولقد خضعت شركات توصيل الركاب لتدقيق متزايد بشأن قضايا السلامة، خاصة الاعتداءات الجنسية، حيث مارس الضحايا وأعضاء الكونجرس ضغوطًا متزايدة على المنصات للتصرف.

واشنطن اعتداءات الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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