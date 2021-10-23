«التضامن»: 516 دارًا لإيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بلغ 516 دارًا، وبلغ العدد الفعلي للمستفيدين منها حوالي 10,8 ألف طفل ويتم تصنيفهم داخل هذه المؤسسات، وفقاً للنوع الاجتماعي والفئة العمرية.

واضافت الوزارة أنه جار حالياً إصلاح منظومة الرعاية للأطفال ولجميع فاقدي الرعاية في مصر، كما قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال والشباب، انطلاقاً من حقهم في الأمن والأمان، وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية.

شروط الأسر البديلة

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة عقد الزوج (في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة).

- صورة قسيمة الطلاق (في حال التقدم من سيدة مطلقة).

- شهادة وفاة الزوج (في حال التقدم من قبل سيدة أرملة).

- صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.

- صورة المؤهل الدراسي.

- شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B.

- كافة المستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب مثل: (شهادات ميلاد الأبناء المميكنة "إن وجد" بيان بالممتلكات، مفردات المرتب أو المعاش ومصادر الدخل الأخرى، بيان بالمسكن (فاتورة كهرباء أو صورة ملكية/ عقد الإيجار، صورة بطاقة الرقم القومي للضامنين).

وقال محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر الكافلة وصل حوالي 12 ألف أسرة.

وأضاف شعبان، في تصريحات، لـ"الدستور"، أن قوائم الانتظار وصلت إلى حوالي 2700 طلب وهى نسبة كبيرة تدل على رفع الوعي بأهمية اتجاه الأسر المصرية لكفالة الأبناء.

وأشار إلى أنه تم إعداد قانون للرعاية البديلة سيتم إصداره خلال العام الجاري، كما سيتم إصدار كارت للأسرة الكافلة لتحقيق هدفين الأول تسهيل الإجراءات داخل أي جهة أو مصلحة حكومية والثانى تحقيق مبدأ السلامة النفسية للطفل.