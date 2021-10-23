السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرض «المسحراتي» للفنان حسن فاروق غدًا

المسحراتي
المسحراتي

تستضيف الجمعية المصرية للكاريكاتير بمقرها بالعجوزة، معرض الفنان حسن فاروق، والذي يحمل عنوان "المسحراتي"، يفتتح المعرض  في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر الجاري، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين وأعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير ومحبي فن الكاريكاتير.

ومن المقرر أن يضم المعرض أكثر من 115 عملا فنيا، ويحتوي على مجموعة كبيرة من الأعمال التشكيلية، والكاريكاتيرية والتى تسلط الضوء بشكل ساخرعلى العديد من الموضوعات الاجتماعية، كما سيتم عرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية لأشهر الشخصيات الفنية المصرية، مثل الفنان نور الشرريف، وفنان الكاريكاتير جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، وغيرها.

جدير بالذكر أن الفنان حسن فاروق من مواليد 1961، عمل رسام كاريكاتير بجريدة العربى الناصرى، ومجلة كاريكاتير، ونشرت أعماله في العديد من المجلات والجرائد المصرية، شارك فاروق في الكثير من المعارض الدولية والمصرية، كان أهمها معرض كوبا في قلب مصر، والملتقى الدولي للكاريكاتير في دوراته الست، وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية.

يستمر  المعرض حتى يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، بمقر الجمعية بالعجوزة.

ومن جانب آخر؛ كان أعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير، قد شهدوا حفل توزيع جوائز المسابقة السنوية الدولية للكاريكاتير والبورتريه الساخر "كاريكاتونس"، في دورتها الثانية، والتى نظمها متحف الكاريكاتير بالفيوم، بحضور نخبة من فناني الكاريكاتير، والصحفيين، ولفيف من المهتمين بفن الكاريكاتير.

وتضمنت الاحتفالية افتتاح قسم جديد بمتحف الكاريكاتيرخاص بالفنانين العرب، يضم مجموعة من الأعمال النادرة تعرض لأول مرة من بينها أعمال للفنان الفلسطيني الكبير الراحل ناجي العلي، ثم تلى ذلك افتتاح معرض كاريكاتير لمجموعة من الأعمال المتميزة والتى شاركت في المسابقة السنوية الدولية للكاريكاتير والبورتريه الساخر "كاريكاتونس"، وتضمن أكثر من 150 عملا لكوكبة من فناني الكاريكاتير من مختلف دول العالم.

الجمعية المصرية للكاريكاتير الفنان حسن فاروق المسحراتي فن الكاريكاتير أعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير كاريكاتونس

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