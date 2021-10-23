كيف يتعامل كل برج مع الحزن بحسب شخصيته؟

يشعر كثيرون بالاكتئاب، خاصة مع قدوم فصل الشتاء، ووفقا لموقع «yourtango» نرصد كيف يكون حزن كل شخص وفقًا لكل برج.

برج الحمل

من صفات برج الحمل أنه مستقل وشجاع وعاطفي وبرج الحمل جريء وتنتقل جرأته إلى حزنه أيضًا من المعروف أن برج الحمل يصبح متفجرًا بشكل لا يصدق ومندفعًا عندما يكون حزينًا.

برج الثور

أصحاب برج الثور معروفين بمسؤوليتهم وعمليتهم وشغفهم وعندما يقع عليهم عاطفة شديدة مثل الحزن، فإنهم يشعرون بالاكتفاء الذاتي عند الحزن، ولا تسعون إلى تحميل أحد المسؤولية إلا أنفسهم.

برج الجوزاء

من المعروف أن الجوزائين مفكرين عميقين وكذلك أفراد حنونين ومع ذلك، عندما يكون الجوزائين فى حالة حزين، غالبا ما يفكرون بمعدل أسرع بكثير من المعتاد.

برج السرطان

يصبح برج السرطان في لحظات مختلفة عند الحزن، حيث أن أصحاب هذا البرج أحزانهم بمثابة لعناتهم، وغالبًا ما يقنعون أنفسهم بحزنهم الأبدي من خلال تخيل سيناريوهات يوم القيامة.

برج الأسد

يشتهر برج الأسد بإبداعه وشغفه، و بسبب هذا الشغف، لا يستطيع الأسد السيطرة على مشاعره عندما يكون حزينًا وغالبًا ما تؤدي شفافيته العاطفية إلى اتهامه بالمبالغة.

برج العذراء

من المعروف أن برج العذراء من الأبراج المخلصة وصاحبة العمل الدؤوب ومع ذلك، فإن برج العذراء في حالة الحزن يعمل بشكا بطئ.

برج الميزان

يعرف برج الميزان بإحساسه بالأخلاق والعدالة والدبلوماسية ومع ذلك، عند الشعور بالحزن، فإن الأخلاق المعتدلة تتلاشى، مما يجعلها مزاجية وغير مستقرة عاطفياً.

برج العقرب

يعتبر برج العقرب أشخاص تعج بالعاطفة والإبداع والتصميم، والعقرب الحزين لا يطاق من نفسه أو من الأشخاص حوله.

برج القوس

يُعرف القوس، باعتباره مثاليًا مرحًا، بذكائه الحاد والكرم الذي لا يمكن تصوره، ويختبر القوس مشاعره على مستوى عميق، مما يتسبب في كثير من الأحيان في تحول حزنه إلى اكتئاب.

برج الجدي

برج الجدي علامه علي تجسد الانضباط والسيطرة ومع ذلك فإن الشيء الوحيد الذي لا يستطيع السيطرة عليه هو حزنه.

برج الدلو

برج الدلو هو معروف بانفتاحه واستقلاليته ومع ذلك، يصبح هذا الاستقلال مشكلة عندما يكون حزين لأنه غالبًا ما يعزل أنفسه عن الآخرين.

برج الحوت

روح الحوت هي روح فنان عطوف وذكي مهما كان الأمر، مع مثل هذا العقل المفرط في النشاط، عندما يصبح الحوت حزينًا ، فقد يسترجع صدمة الماضي ويجد نفسه في حالة حزينة.