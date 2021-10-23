السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمير تشارلز: مبادرة السعودية الخضراء ستساهم فى بناء مستقبل مستدام ومثمر

مبادرة السعودية الخضراء
مبادرة السعودية الخضراء

قال الأمير تشارلز أمير ويلز إن "إطلاق المملكة العربية السعودية لمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تسهم في بناء مستقبل مستدام ومثمر"، منوها بأن قيادة المملكة العالمية للانتقال إلى الطاقة المتجددة شيء أساسي يحفز الجميع إلى رؤية هذا التنوع في مزيج الطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير تشارلز إشارته - في كلمته خلال الجلسة الأولي لمنتدى "مبادرة السعودية الخضراء"، اليوم السبت - إلى أن مبادرة المملكة العربية السعودية استثنائية عالميا، وذلك من خلال زراعة مليارات الأشجار التي سيكون لها أثر تحولي ليستفيد منها الأجيال القادمة، كهذه المبادرة التي أطلقتها المملكة".

وأضاف أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثبتت للعالم أجمع قيمة الصحة البشرية والأهمية الاقتصادية والاجتماعية وصحة الكوكب التي تعد مترابطة بشكل أساسي، لافتا إلى أن لدى العالم نافذة من الأمل ليسرع التعافي الأخضر مع وضع أساسات المستقبل المستدام.

وشدد على أن درجات الحرارة التي تشهدها بعض المناطق، لاسيما في الشرق الأوسط، تتطلب التعامل معها بجدية لإحداث أثر كبير إيجابي على النظام البيئي من خلال زيادة إمدادات المياه والطاقة واستثمار الإمكانيات الهائلة في المنطقة من الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الخضراء واحتباس وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وهو ما تعمل عليه مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وعلي صعيد اخر.. أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة تتضمن تنفيذ 64 مبادرة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 52 مليار ريال سعودي، شاملة لجميع جوانب المجال البيئي، لافتاً إلى أن أبرز توصيات الاستراتيجية هي إعادة هيكلة الإطار المؤسسي عبر إنشاء صندوق بيئي وطني في المنطقة، و5 مراكز بيئية وطنية لتعزيز الامتثال البيئي ومكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية، وتعزيز إعادة تدوير النفايات, وتوفير خدمات الأرصاد الجوية والدراسات المناخية.

وقال الفضلي - خلال الجلسة النقاشية التي عقدت اليوم خلال منتدى (مبادرة السعودية الخضراء) الذي تستضيفة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/ - إن مبادرة "السعودية الخضراء" تسهم في حماية التنوع البيولوجي، وتسعى للإعلان عن 30% من مساحة أراضي المملكة كمناطق محمية، مبيناً أن المملكة حققت إنجازات كبيرة في هذا المسار على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث جرى زيادة المناطق المحمية بأربعة أضعاف لتصل إلى ما يقارب 16% من إجمالي مساحة المملكة بعد أن كانت تمثل نسبة 4.3% فقط قبل ثلاث سنوات، كما قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بزيادة عدد المنتزهات الوطنية من 19 متنزهًا قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من 300 متنزه حاليًا، وبناء العديد من مراكز تكاثر أنواع الحياة الفطرية المحلية المهددة بالانقراض.

الرياض السعودية الخضراء الأمير تشارلز

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

وقف 4 خدمات ببطاقات التموين عبر «مصر الرقمية»

«الصحة العالمية»: يجب تلقيح العالم بأكمله لوقف ظهور سلالات جديدة من كورونا

مقدم التقرير الرئيسي في مؤتمر فيينا لـ«الدستور»: نسعى لكشف خطر «الإخوان» وإضعافه

تأجيل دعوى زياد العليمى للاتصال بأسرته من محبسه لـ25 ديسمبر

تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه

تشريح الجثة وتحريز جرينوف.. تحقيقات موسعة فى مصرع مسجل فى الصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم