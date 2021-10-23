«في عيد ميلاد عمدة السينما المصرية».. أبرز محطات صلاح السعدني الفنية

يصادف اليوم 23 أكتوبر، عيد ميلاد عمدة الفن صلاح السعدني، فهو مدرسة فنية متفردة، وفنان مثقف، تعلم الأدب على يد شقيقه الأكبر الكاتب الساخر محمود السعدني، وهو والد الفنان أحمد السعدني، وفي السطور التالية، يرصد "الدستور" أبرز المحطات في حياة صلاح السعدني:

- ولد صلاح السعدني، في عام 1943 بمحافظة المنوفية.

- حصل السعدني، على شهادة بكالوريوس زراعة.

- دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثَّلا سويًا بمسرح الكلية.

- بدأ صلاح السعدني، حياته الفنية في الستينيات، من خلال مشاركته في مسلسل "الرحيل".

- في السبعينيات، قدم شخصية "علواني" في فيلم "الأرض"، و شارك في فيلمي "الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"مدرستي الحسناء".

- أشهر ألقابه الفنية "العمدة"، الذي استحقه عن جدارة بعد تجسيد شخصية "العمدة سليمان غانم" على مدى خمسة أجزاء من مسلسل "ليالي الحلمية".

- من أبرز أعماله: "بين القصرين"، "الباطنية"، "أرابيسك"، "الأصدقاء"، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني"، "الناس في كفر عسكر"، "رجل في زمن العولمة"، "الزوج أول من يعلم"، "أبنائي الأعزاء شكرًا"، "حلم الجنوبي"، "حصاد الشر"، و"الإخوة أعداء".

- بلغ عدد أعماله الفنية ما يزيد عن 200 عمل.

- كان آخر أعماله الفنية التي قدمها عمدة الفن، شخصية "عبد القادر" في مسلسل "القاصرات" عام 2013.

- حصل على مجموعة من الجوائز والتكريمات أبرزها: جائزة التميز الفني في مهرجان الإسكندرية السينمائي، جائزة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عن أعماله السينمائية الهادفة والمميزة.