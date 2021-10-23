السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى زياد العليمى للاتصال بأسرته من محبسه لـ25 ديسمبر

زياد العليمي
زياد العليمي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من زياد العليمي، المسجون حاليًا على ذمة اتهامه في قضية خلية الأمل، التي يطالب فيها بتمكينه من الاتصال بمحاميه وأسرته، لجلسة 25 ديسمبر  المقبل.

وذكرت الدعوى - التي حملت الرقم 37306 لسنة 74 قضائية - أن العليمي يعاني من عدة أمراض، حيث يعاني من مرض “الساركويدوزيس” وهو مرض مناعي نادر في الصدر، وهو حالة ناتجة عن اضطراب في جهاز المناعة تؤدي إلى التهابات نشطة دائمة تشمل أعضاء كثيرة في الجسم مثل الرئتين والكبد والكلى والغدد الليمفاوية وغيرها، كما أنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وربو شُعَبي مزمن تزداد حدته مع النشاط الالتهابي للرئتين، كما يعاني من التهاب مزمن بأعصاب الطرفين وأعصاب الرأس.

وأضافت الدعوى أن أسرة العليمي ترغب في التواصل معه للاطمئنان على صحته والتأكد من استقرارها وعدم مواجهته لأي مشاكل صحية، وكذلك توصيل رسالة اطمئنان له بأن كل أفراد أسرته بوافر الصحة ولا يواجهون أي مشكلات صحية في مواجهة فيروس كورونا.

 

القضاء الادارى مجلس الدولة زياد العليمي المحامي 25 ديسمبر الدعوى

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تأجيل دعوى زياد العليمى للاتصال بأسرته من محبسه لـ25 ديسمبر

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