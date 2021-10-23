تشريح الجثة وتحريز جرينوف.. تحقيقات موسعة فى مصرع مسجل فى الصف

تجري النيابة العامة بالصف، اليوم السبت، تحقيقات موسعة في مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لتحديد سبب الوفاة وتحريز الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته وإرسالها للأدلة الجنائية لفحصها وبيان أعيرتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أعد كمية كبيرة من مخدر الهيروين لترويجها كما حاز أسلحة نارية وذخائر حرزتها قوات الأمن عقب مصرعه بعد معركة ومبادرته بإطلاق النيران صوب قوات الضبط.

كما قررت النيابة استدعاء قوة الضبط لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كان لقى احد العناصر الاجرامية شديد الخطورة مصرعه فى تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن العام بالصف فى الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من استهدافهم حال استقلالهم (3 دراجات نارية - سيارة ربع نقل)، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية (قائد السيارة).

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (3 رشاش جرينوف -6 بنادق آلية – عدد من الطلقات النارية - 3 كيلو جرام من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 13 هاتف محمول - 6 ميزان حساس).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.