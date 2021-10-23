مجلس النواب الليبي يحيل قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية

أحال مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مفوضية الانتخابات، وفقًا لما ذكرته شبكة "العربية" في نبأ عاجل قبل قليل.

وعقدت اللجنة التحضيرية لملتقى قيادات وزارة الداخلية، أمس الجمعة، اجتماعها برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بحماية وتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

كما ناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الذي عُقِد بديوان الوزارة بطرابلس، الآليات المتخذة وكافة الإجراءات للاستعداد لتأمين الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وفي وقتٍ سابق، قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أمس الجمعة، إنها لا تمانع في أن يترشح أي من المسؤولين الحاليين لرئاسة ليبيا بشرط الكفاءة والقدرة.