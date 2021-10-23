السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التلفزيون الأردني يفوز بـ3 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

المهرجان العربي للإذاعة
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

 فاز مؤسسة التلفزيون الأردني بثلاث جوائز خلال مشاركته أمس في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته 21 في تونس.

وقال مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاردنية محمد بلقر، في بيان صحفي اليوم السبت، إن برنامج ذاكرة وطن حصل على الجائزة الثانية عن حقل البرامج الخاصة بالقضية الفلسطينية، والذي يتناول تأريخا وتوثيقا للمواقف الأردنية تجاه القضية الفلسطينية في مئة عام، ومواقف الأردن والهاشميين السياسية ونضالاتهم عبر التاريخ والأجيال المتعاقبة. 

كما فاز برنامج عين على القدس بالجائزة الثانية عن حقل "البرامج الحوارية" ضمن المسابقة الرئيسة.

دعم صمود القدس والمقدسات

واكد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أن التلفزيون الأردني هو الوحيد الذي يفرد برنامجا أسبوعيا مخصصا لدعم صمود القدس والمقدسات، ويشرح عبر حلقاته محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المدينة، والنيل من صمود أهلها.

 وشارك التلفزيون الأردني كذلك بالمسلسل الأردني الذي أنتج عام 2021 "الحنين إلى الرمال"، وحاز المسلسل على جائزة "الديكور الخاص" هيثم الخوالدة.

 وبين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، أن عراقة المؤسسة ومهنية وحرفية ابنائها قادرة دوما على اثبات ذاتها، مشيرا إلى أن إنتاجها يلقى التكريم والترحاب عبر لجان محترفة تابعة لاتحاد إذاعات الدول العربية، ما يؤكد منهجية الإنتاج البرامجي والدرامي التلفزيوني المهنية والموضوعية.

وأعرب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاردنية  عن تطلع المؤسسة دوما للتقدم والإنجاز خدمة لجمهورها ووفاء لرسالة المملكة الإعلامية، مشيرا إلى أن الشاشة الأردنية ستشهد في الأيام القادمة إدراج برامج نوعية جديدة. 

يذكر أن الحفل الختامي للمهرجان شهد مشاركة لوحات فلكلورية غنائية أردنية قدمها الفنان حمدي المناصير، وفرقة فرسان البادية الأردنية من استوديوهات التلفزيون الأردني ونقلتها المحطات العربية المشاركة في المهرجان. 

يذكر أن انعقد يوم الثلاثاء الماضي مؤتمر الإعلام العربي للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون في دورته 21 لبحث القضايا والتحديات الهامة المطروحة على مجالات الإذاعة والتلفزيون والإعلام الجديد ومختلف مكونات وقطاعات الإعلام في المنطقة العربية.

فلسطين الدول العربية الأردن القضية الفلسطينية جائزة الإذاعة

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