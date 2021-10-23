محافظ البحيرة: تطوير منطقة الكسارة برشيد بتكلفة 21 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم خلال الفترات السابقة رفع كفاءة العديد من المناطق كان آخرها تطوير منطقة الكسارة برشيد باعتبارها من المناطق العشوائية غير الآمنة والتي كانت تمثل خطورة على أرواح المواطنين، حيث تم إزالة المباني الموجودة بالمنطقة بالكامل وعددها 43 منزلا وإعادة بنائها مرة أخرى، كما تم رصف الشوارع المحيطة بتلك العمارات ورفع كفاءة المنطقة بالكامل ومراعاة وجود مساحات خضراء.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تم تسليم عقود الوحدات السكنية الخاصة لمستحقيها من المواطنين وعددها 117 وحدة سكنية و9 محلات تجارية تم تشطيبها بالكامل بتكلفة بلغت 21 مليون و300 ألف جنيه.

منطقه الكسارة

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تنمية وتطوير كافة المناطق العشوائية وتحويلها من صورة الى صورة اخرى في اطار رؤية مصر 2030م، وفى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتوفير حياة كريمة وسكن آمن للمواطنين وخاصة محدودي الدخل بمختلف المناطق النائية والمحرومة والعشوائية والغير آمنة والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم.

منطقه الكسارة

من ناحية أخرى أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير العمل بكافة المشروعات ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل العقبات أمامها والإلتزام بالمواعيد والمواصفات الفنية المطلوبة حتى تحقق مشروعات المبادرة الغرض الذى أقيمت من أجله فى تلبية كل مطالبهم واحتياجاتهم وتنمية قراهم.

وأشار إلى أن المحافظة حصلت على نصيب كبير لتطوير مراكزها وقراها فى إطار المبادرة حيث وقع الاختيار على ٤٢ قريه رئيسية و ٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع فى ٦ مراكز بنطاق المحافظة تخدم اكثر من ٣.٥ مليون مواطن بحراوى .

هذا وقد تابع اللواء المحافظ عددا المشروعات الجارية بقرية الصديق وتوابعها بمركز ابو المطامير ومنها :-مجمع خدمات الصديق ،ورفع كفاءة مكتب بريد الصديق، وخط انحدار قري “سعد زغلول ، قرية صديق ، احمد شوقى، عبد الحليم محمود ، ابو العطا ، ابو بكر الصديق ، طه حسين”.